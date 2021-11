Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 20 minutes

Le plan de mandature 2021-2028 était à l'ordre du jour ce mercredi 24 novembre 2021 au Conseil départemental. Ce plan a été réalisé autour de dix axes : l'accès aux droits, la protection de l'enfance et des plus vulnérables, la réussite des jeunes, la valorisation de la culture, l'agriculture durable, l'aménagement du territoire, le développement durable, la solidarité régionale et la simplification des démarches pour le public. Les gramoun en particulier sont visés par ce plan, alors que Cyrille Melchior, président du Département, souhaite améliorer la qualité de l'habitat pour leur permettre de rester chez eux. Le Département souhaite réhabiliter 20.000 logements dans les prochaines années. Les orientations budgétaires de 2022 ont aussi été discutées, et seront votées en décembre prochain. Il devrait représenter près de 1,2 milliard d'euros (Photo rb/www.ipreunion.com)

