Situé au coeur du village des Colimaçons, à moins de 10 minutes de la route des Tamarins, Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion offre aux visiteurs, près de 8 ha de collections botaniques et de ballades au coeur d'un domaine historique. Dans ce cadre, et afin de permettre la poursuite du développement et du fonctionnement d'un véritable espace de restauration de qualité, le Département de La Réunion souhaite confier à un prestataire externe, la gestion et l'exploitation de l'actuel Restaurant du site (" Le Vieux Pressoir "). A cet effet, un appel à candidature est lancé jusqu'au 31 décembre 2021.

Avec plus de 40 000 visiteurs en moyenne, le domaine est aujourd’hui un site touristique incontournable, ainsi qu’un lieu de sensibilisation et d’éducation pour de nombreux établissements scolaires et centres de loisirs.



Au-delà des visites guidées et ateliers pédagogiques mis en œuvre quotidiennement sur le site, le jardin développe régulièrement un certain nombre de manifestations qui génèrent une affluence accrue (Journées Européennes du Patrimoine, Week-end Natures, Semaine du Développement Durable, …).



Au regard de cette fréquentation, et de la qualité environnementale et architecturale du site, il est indispensable que les différents équipements et points de ventes du Jardin, puissent répondre aux exigences d’un produit touristique majeur.



