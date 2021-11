Les jardins de l'Artothèque étaient illuminés ce vendredi soir pour accueillir un événement particulier : son 30ème anniversaire. A cette occasion, ont été présentées deux expositions, l'une en ses murs, l'autre au musée Léon Dierx, deux établissements proches puisque séparés par un portillon. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Une manifestation fêtée comme il se doit " avec prudence et confiance " comme l’a souligné la Vice présidente du Département, déléguée à la Culture, Béatrice Sigismeau. Pour l’occasion, des travaux ont été réalisés à l’Artothèque, relooking des façades de la maison avec des couleurs chaudes, aménagement du jardin, visant à donner au lieu une identité forte et facilement repérable, opération réussie.

Le Département a voulu que ce 30ème anniversaire soit un temps fort pour les arts visuels, un geste fort adressé aux artistes, une invitation forte aux acteurs de cette discipline à se fédérer, sans oublier l’envoi d’un signe au public qui reste encore trop souvent éloigné des lieux dédiés à l’art et à la culture.

Ainsi, dès le 26 novembre, les portes des deux établissements culturels dédiés aux arts visuels, l’Artothèque et le musée Léon Dierx, s’ouvrent simultanément pour présenter deux expositions " Derrière la lumière, la mémoire retrouvée " au musée Léon Dierx et " Mutual Core ", une production du Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC).

A elles d’eux, ces expositions donnent à découvrir le travail d’une vingtaine d’artistes, témoignant de plusieurs générations d’artistes, de nombreux courants esthétiques et aussi de l’effervescence qui caractérise la création artistique de l’île, ces dernières années.

C’est en présence de Mario Serviable, Président du FRAC, de Marie Josée Lo Thong, directrice de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), des commissaires, des conservateurs, et des artistes que s’est déroulé le vernissage des deux expositions, " un temps fort pour les arts visuels, un geste éloquent pour les artistes, une invitation généreuse aux publics" a indiqué la Vice-présidente Béatrice Sigismeau. Cette dernière s’est réjouit de la coopération qui s’affiche entre les deux équipements culturels préfigurant un pôle arts visuels du Département " Le même sujet, la proximité géographique, des missions complémentaires, tout invite le musée Léon Dierx et l’Artothèque à travailler encore plus ensemble ".

Elle s’est également félicitée de la coopération entre les services de la Collectivité et d’autres acteurs culturels " l’Artothèque vient d’adhérer à l’association nationale des artothèques, elle accueille une exposition du FRAC et mène un travail riche avec les associations. Cela donne le signe encourageant d’une volonté partagée de dialogue, de mutualisation et d’ouverture dans le respect de l’identité propre à chaque établissement " ajoutant que " Le Conseil départemental sera attentif au mouvement de la scène locale pour accueillir des artistes, leur donner un espace d’exposition et de diffusion de leurs oeuvres, grâce à son activité de prêt ".



Deux expositions à découvrir jusqu’au 27 mars 2022 pour " Mutual Core " et jusqu’au 3 avril 2022 pour " Derrière la lumière, la mémoire retrouvée ".



Mutual Core : exposition collective

Avec : Alice Aucuit, Yassine Ben Abdallah, Jack Beng-Thi, Emma Di Orio, Florans Feliks, Thierry Fontaine, Esther Hoareau, Kako & Stéphane Kenkle, Kid Kreol & Boogie, Sanjeeyann Paléatchy, Georgie Ganné, Migline Paroumanou, Tatiana Patchama, Clotilde Provansal, Chloé Robert, Catherine Boyer.



Derrière la lumière, la mémoire retrouvée

L’exposition restitue la résidence Patrimoine et création 2021, qui réunit trois artistes, Thiery Fontaine, Tiéri Rivière et Abel Técher. Ces artistes " fréquentent " le Musée depuis plusieurs années et ont souhaité mettre en regard leur travail de recherche des œuvres majeures de sa collection historique