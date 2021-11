Je tiens à féliciter les joueurs du Saint-Denis FC suite à leur victoire face à l'équipe de Canet Roussillon, en métropole, en 8e tour de la Coupe de France de football. Les footballeurs dionysiens font la fierté de La Réunion, zot i mèt la Réunion en lèr.

Cet exploit, après une saison aboutie, et face à une équipe de National 2, récompense la solidarité et la générosité de tout un groupe, des dirigeants aux joueurs, en passant par les supporteurs. Je leur souhaite tous mes vœux de réussite pour les 32èmes de finale et pour la suite de cette belle aventure de coupe de France. Le Département continuera à apporter tout son soutien au Saint-Denis FC.

Cyrille Melchior

President du Conseil départemental