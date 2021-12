Ce lundi 6 décembre 2021, le Département est lauréat du trophée de l'achat responsable, dans la catégorie "Commande environnementalement responsable" grâce au chantier de reconstruction du gîte du volcan. Selon Béatrice Sigismeau, vice-présidente du Département déléguée à la commande publique, "cette opération est l'exemple le plus abouti d'une politique d'achat vertueuse, promue par le Schéma départemental des achats responsables. Il s'agit d'une part de préserver impérativement la Nature. Nous oublions ci-dessous le communiqué du Département

"Je suis très heureuse et très honorée de recevoir, au nom du Président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, ce trophée de la commande publique pour la deuxième fois, après celui reçu en 2014. Il constitue, pour nous, une sorte de balise qui nous maintient sur le chemin d’une commande publique responsable et performante".

C’est en ces termes que la Vice-présidente du Département déléguée à la commande publique, Béatrice Sigismeau s’est exprimée ce lundi 6 décembre à l’occasion de la remise des trophées réunionnais de l’achat responsable. Organisée par la Maison de l’Emploi du Nord, à l’occasion du comité plénier du Haut Conseil de la Commande Publique (HCCP), co-présidé par Jacques Billant, Préfet de La Réunion, et Dominique Vienne, président de la HCCP, cette cérémonie et ce concours mettent en lumière des stratégies d’achat responsable exemplaires dont les impacts sont mesurés en termes de préservation de l’environnement et du patrimoine de La Réunion.

L’ouvrage prendra la forme de trois "cordées", à l’image des coulées de laves volcaniques. Il s’intègre parfaitement dans les paysages en préservant les perspectives, et l’écoulement des eaux. Afin de sauvegarder les espèces faunistiques et floristiques, un plan de végétalisation audacieux est mis en œuvre : les plantes déplacées pour les besoins du chantier sont replantées, sur une surface de 4000 m². De cette manière, les équilibres biologiques ne sont pas altérés".

Autre caractéristique : l’ouvrage n’utilisera que de l’eau de pluie avec une autonomie de 40 jours. Il disposera par ailleurs d’une autonomie électrique de 3 jours, obtenue grâce à des panneaux photovoltaïques. La consommation énergétique fera l’objet d’un suivi strict. " Nous tenons aussi à conforter et à développer les liens de la population avec l’ouvrage. Pour ce faire, ce projet permet de réaliser près de 6000 heures d’insertion dans divers domaines : la déconstruction du gite actuel, les VRD, les espaces verts, le carrelage, la charpente, les couvertures, la menuiserie, l’étanchéité, l’électricité, les sols minces et la peinture… " a ajouté Béatrice Sigismeau.

La Vice-présidente déléguée à la commande publique n’a pas manqué de rappeler qu’il s’agit du secondtrophée remis au Département : "en 2014, nous avions obtenu le prix de l’initiative qui récompensait l’effort départemental en matière de simplification des formalités et des procédures de commande publique : sur la base des objectifs du Small business act, nous avons notamment réduit les délais de paiement, augmenté le montant des avances versées, limité le nombre de lots pouvant être attribués à une même entreprise..."

Elle a ajouté "il s’agissait alors d’adapter la commande publique départementale au tissu économique réunionnais pour promouvoir une concurrence plus saine, et profitable à tous. Pour 2021, ce second prix traduit les résultats de l’effort entrepris. C’est bien une logique de développement durable qui est à l’œuvre dans ce projet de reconstruction du gîte du Volcan. Cette opération est l’exemple le plus abouti d’une politique d’achat vertueuse, promue par le Schéma départemental des achats responsables".

Béatrice Sigismeau a profité de l’occasion pour remercier l’ensemble des équipes départementales "qui ont fait de ce projet, une réussite. Je pense en particulier aux agents de la Direction des batiments et du patrimoine et à ceux de la Direction de la commande publique. Ce trophée marque le résultat de leur travail, et marque l’entière détermination de l’ensemble des élus du Département, sous l’égide notre Président, Cyrille Melchior, à être tous ensemble, dans une démarche de responsabilité, d’exemplarité, et de bienveillance, pour notre société, notre économie, et nos entreprises".