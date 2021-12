Ce vendredi 10 décembre 2021, dans le cadre de l'anniversaire de l'Iconothèque historique de l'océan Indien (IHOI) destinée à rendre visible plusieurs objets iconographiques (images, documentaires archives...) sur l'histoire et le patrimoine de différents territoires de l'océan Indien, une soirée culturelle est organisée au jardin de l'Etat à Saint-Denis de 18h à 22h (Photo Iconothèque de l'océan Indien)

C’est à travers l’exposition de créations artistiques et de dispositifs numériques que l’Iconothèque fêtera son 10ème anniversaire. Les patrimoines de pas moins de sept territoires de l’océan Indien tels que les Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, Mozambique, les Seychelles et La Réunion seront mis en réseaux. Une occasion de diffuser la culture au plus grand nombre de façon innovante.

Cette démarche a démarré en 2011, et le Conseil Départemental de La Réunion y a manifesté sa volonté d’offrir au plus grand nombre des outils numériques à visée culturelle, afin de mettre en lumière à la fois la diversité et la singularité des sociétés de l’océan Indien.

En cet honneur, la soirée du 10 décembre propose un programme composé de neuf ateliers :

- "la matrice", composée de banques de plus de 30.000 images à observer,

- "l’atelier" de sérigraphie et de constellation, animé par l’équipe de médiation de la Bibliothèque départementale (inscription conseillée sur [email protected]).

- "la fabrique", composée d’expériences sensorielles notamment grâce à des tableaux numériques.

- "le "monde de l’image" qui propose de découvrir un site interactif sur la navigation des mises en réseau des patrimoines de l’océan Indien ainsi qu’une exposition temporaire des portraits du sud-ouest de l’océan indien.

- "penser l’image" à travers une bibliothèque éphémère

- "partager l’image", animé par des entretiens avec les passeurs d’images, c’est-à-dire ceux qui diffusent et partagent les images sur les réseaux sociaux.

- une "boutique en ligne" de produits artisanaux chargés d’histoire sera également proposée.

- enfin, l’atelier "et demain ?" donnera un regard sur le futur, sur les nouvelles expériences et supports numériques à venir (image animée).

En prime, des artistes seront au rendez-vous. Noemi Sjöberg mettra en scène son œuvre "Terre à l’horizon", qui est l’installation d’une barque maritime inspirée des photos d’archives sur la migration et l’engagisme, parties intégrantes du peuplement de La Réunion. Composée de bois, d’aluminium, et de photos, la barque offre une intemporalité entre passé et présent grâce à un effet d’optique. L’artiste présentera aussi son œuvre "Femme plurielle" mettant en scène des portraits de femmes d’origines plurielles à travers des photographies sur verre.

Un autre artiste local surnommé l’ico-nomade", Lionel Lauret, projettera quant à lui sa création sur l’histoire de notre peuplement en animant des images dans un tourbillon sonore.

L’événement est gratuit et ouvert à tous, le pass sanitaire reste obligatoire, informations disponibles sur le site [email protected]

www.ipreunion.com / [email protected]