"Diffuser les valeurs d'éducation populaire et fédérer les réseaux pour favoriser la mutualisation des moyens...". Tels sont les objectifs du CRAJEP (Comité Régional des Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire) depuis sa création le 17 juillet 2003. Les dirigeantes de ce comité, sa présidente Gisèle Surjus, sa vice-présidente Soukaina Soula et sa secrétaire Morgane Orrière, ont été reçues au Palais de la Source ce vendredi 10 décembre, par le Président du Département Cyrille Melchior, entouré de ses collaborateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo : conseil départemental)

"Après avoir suivi avec intérêt la présentation du fonctionnement et des perspectives de développement du CRAJEP par les responsables associatifs, le Président Cyrille Melchior, attentif aux activités et aux projets, a appréhendé avec justesse la volonté de cette fédération d'associations de créer une Maison de l'Éducation populaire et un Pôle de coordination du service civique. " Nous souhaitons aussi regrouper l'offre de formation continue et mettre en place des processus de dialogue territorial structuré, pour permettre aux jeunes de participer à l'élaboration des politiques de jeunesse qui les concernent " a ajouté Gisèle Surjus.

Le Président Cyrille Melchior, pour sa part, a rappelé que "le Département s'engage résolument à soutenir fortement la jeunesse et l'Éducation populaire. Il faut faire vivre la Démocratie, les valeurs de la République laïque et rendre active la citoyenneté. Pour y arriver, il est nécessaire d'avoir une vision et une gouvernance partagées ainsi que des outils performants".

Cette première rencontre ouvre ainsi des perspectives importantes qui répondent aux besoins essentiels du CRAJEP à travers l'engagement du Président du Conseil départemental de "créer un partenariat fort et durable". De nouvelles réunions de travail ont été programmées au début de l'année prochaine pour définir la mise en œuvre de projets concrets et mesurables en faveur des citoyens et des jeunes".