Le Congrès des Séniors 2021, organisé par la Société de gériatrie et de gérontologie de l'Île de La Réunion (SGGIR) s'est tenu les 10 et 11 décembre 2021 à l'amphithéâtre bioclimatique du Moufia. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photos : Bruno Bamba / Département)

Le Département et le GIP-SAP figurent parmi les partenaires de ce congrès qui vise à " mobiliser tous les acteurs de la société, au-delà des soignants, à travers une approche globale des politiques et des actions pour le maintien de la robustesse des séniors " selon Jean-Marc Eychene, président de la SGGIR qui poursuit: " Notre objectif est de faire converger les états des lieux sociétauxavec les états d’avancement en matière de recherche, d’outils locaux, depratiques nationales et d’intervention des acteurs du territoire pour envisagerdes actions pragmatiques à décliner dans le quotidien des réunionnais ".



Adèle Odon, Conseillère départementaledéléguée à l’accompagnement social de proximité a représenté le Départementlors de la cérémonie d’ouverture du Congrès : " Il est important devaloriser nos actions et de réfléchir collectivement aux enjeux présents et àvenir. La Réunion est un territoire pertinent d’expérimentation des politiquespubliques, en matière de Grand Age et de bien-vieillir, car nous sommes uneterre des solidarités qui accorde une grande place à notre 3ème jeunesse. LeDépartement, en tant que chef de file de l’action sociale, accorde uneattention particulière à cette mission. Le plan de mandature, validé il y aquelques semaines, donne une grande importance à la politique du Grand Age pourles 7 prochaines années, avec l’ambition de bâtir un véritable plan d’actionsolidaire et structurant pour relever ce défi démographique ".



En tant qu’infirmière libérale, AdèleOdon a réaffirmé son engagement " pour apporter au Département uneexpertise professionnelle concrète et réelle de ce qui se passe sur le terrainpour les personnes âgées, au niveau de l’autonomie, de la dépendance, de ladéficience, du parcours de soins que ce soit le retour à domicile ou lemaintien… Je le vis au quotidien. Je salue l’organisation de ce congrès quitémoigne de la volonté du SGGIR d’être au cœur de cet enjeu présent et à venir,à nos côtés, aux côtés de l’ensemble des acteurs économiques, sociaux etinstitutionnels qui œuvrent dans ce domaine ".



La Conseillère départementale n’a pasmanqué d’évoquer les actions mises en œuvre au quotidien par le Départementdans le cadre du plan de mandature 2021-2028 récemment présenté au public.Adèle Odon a mis un accent particulier " sur le maintien à domicileavec une amplification de la politique d’amélioration et d’adaptation del’habitat face au vieillissement, et un renforcement des services d’aide etd’accompagnement à domicile, en lien avec le GIP SAP ". Le développementde l’offre d’hébergement en établissement spécialisé de type EHPAD avec lacréation d’au moins 300 places supplémentaires durant cette décennie ; la miseen place des nouveaux modes d’accueil de types : MAF (Maison des accueillantsfamiliaux), EHPAD " hors les murs ", résidences services, maisons del’autonomie, modes d’habitats inclusifs et autres plateformes d’accueiltemporaire ou encore la création d’un CFA " Services à la personne "n’ont pas été oubliés.



A noter enfin que plusieurs" tables rondes " sont au programme du Congrès des Séniors. Pour lapremière journée, le thème était : " Regards croisée sur le Bien-vieillirà La Réunion : les effets de l’évolution de la société réunionnaise ".Pour le samedi 11 décembre de 9h à 17h30, la matinée est placée sous le signede " La recherche au service de la robustesse des séniors ".L’après-midi, les participants échangeront sur " La détection en amont dela fragilité : ses applications à La Réunion ".