Suite au tragique incendie qui a détruit plus d'une centaine d'habitations dans un immeuble à Montgaillard dans la nuit de dimanche dernier, Cyrille Melchior président du Conseil départemental a adressé ses condoléances et sa solidarité aux familles ce lundi 13 décembre. Nous publions sa réaction ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Je tiens à faire part de ma profonde émotion suite au violent incendie qui a détruit une centaine d’appartements dans un immeuble de Montgaillard à Saint-Denis. Malheureusement des personnes ont perdu la vie. J’adresse mes sincères condoléances aux familles endeuillées.

J’exprime mon entière solidarité aux centaines de personnes sinistrées et j’adresse mes vœux de rapide rétablissement aux résidents hospitalisés.

Conscient de l’ampleur de ce sinistre majeur, j’ai demandé aux services sociaux du département de se mobiliser en lien étroit avec les services sociaux de Saint-Denis.

Je reste particulièrement attentif à l’évolution de la situation. Je me suis rendu aux côtés des familles sinistrées au gymnase de Champ Fleuri avec les Conseillers départementaux de la ville, Brigitte Adame et David Belda et les services du Département.

Je salue par ailleurs le professionnalisme et l’engagement exemplaire des équipes du SDIS"

Cyrille Melchior

Président du Conseil départemental