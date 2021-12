Le président du Conseil départemental, Cyrille Melchior, a présenté ce mardi 12 décembre 2021 le budget primitif 2022 de la collectivité, qui sera soumis à la validation des élus ce mercredi 13 décembre en séance plénière. Un budget en hausse de 5% (+70 millions d'euros) pour s'élever à 1,218 milliard d'euros. Ce premier budget de la nouvelle majorité lui permettra de lancer la mise en oeuvre de son plan de mandature validé le 24 novembre dernier. A l'occasion de cette conférence de presse, Cyrille Melchior a aussi présenté son " manifeste pour La Réunion 2030 ", un document stratégique synthétisant les grands axes du plan de mandature.

- Un budget en hausse de +5% mais des points de vigilance -



C’est donc le premier budget de la mandature qui sera proposé au vote ce mercredi 13 décembre. Un budget qui se veut " volontariste ", et " ambitieux ", souligne le président du Département qui annonce une hausse de 5% de ce budget primitif, pour atteindre les 1,218 milliard d’euros.



Malgré le volontarisme affiché par ce budget, Cyrille Melchior souhaite tout de même demeurer vigilant face à la " forte progression " attendue des dépenses d’autonomie (APA – allocation personnalisée pour l’autonomie et PCH – Prestation de compensation du handicap), conséquence, notamment, de la mutation démographique de l’île marqué par un vieillissement de la population réunionnaise, ce qui risque d’accentuer la pression sur les finances départementales durant ce mandat.

- Investissement, insertion et action sociale au programme -



Côté mesures concrètes, le Département avait déjà esquissé les 10 grandes ambitions de son plan de mandature et les grandes orientations de l’année 2022 lors de la séance plénière du 24 novembre dernier.

Cyrille Melchior a tout de même souhaité revenir sur les actions stratégiques de sa collectivité en 2022, rappelant que ce budget permettra de déployer des politiques publiques innovantes pour aider les Réunionnais, notamment les familles, les plus vulnérables, les jeunes ou encore l’enfance en danger. L’accent notamment sera mis sur l’accès au droit " pour mieux accompagner les Réunionnais ", précise l’élu départemental. La lutte contre les violences intrafamiliales devrait quant à elle être érigée en " grande cause départementale ".



Pour les personnes âgées, le Département souhaite développer les offres d’accueil. Cyrille Melchior a ainsi annoncé la possibilité, en 2022, de proposer des résidences autonomies aux personnes âgées réunionnaises grâce à un amendement qui permettra de décliner ce type de structure à La Réunion. En parallèle, l’allocation permettant d’accéder à ce type de résidence sera revalorisé, passant de 170 euros à 320 euros.



Il a aussi rappelé l’engagement du Département à accroître ses efforts en matière d’amélioration de l’habitat avec un doublement du budget consacré à cette politique.



Dans le cadre de sa politique d’insertion, Cyrille Melchior a indiqué la prolongation jusqu’en 2024 de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (R+), dispositif permettant le cumul de l’allocation de solidarité et du revenu d’activité. En matière d’investissement, le Département devrait accroître son effort et le porter à 200 millions d’euros en 2022.

- Un manifeste pour La Réunion 2030 -



Cyrille Melchior a par ailleurs présenté son " manifeste pour La Réunion 2030 ". Ce document synthétise le plan de mandature, "c’est le sens de notre combat pour les années qui viennent, en partenariat avec les autres, et notamment le gouvernement à venir" précise le président du Département qui affiche son ambition : "agir pour l’Humanité réunionnaise".



