Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Conseil départemental organise sa séance plénière ce mercredi 15 décembre 2021, au cours de laquelle sera voté le budget primitif 2022 de la collectivité. Celui-ci s'élève à 1,2 milliard d'euros et sera soumis à la validation des élu.e.s rassemblé.e.s. Le président du Département, Cyrille Melchior, va également présenter son plan de mandature et son "manifeste pour La Réunion 2030". Au lancement de la séance plénière, les élu.e.s ont observé une minute de silence en mémoire des victimes de l'incendie de Montgaillard, survenu dans la nuit de dimanche à lundi et qui a fait cinq morts dont quatre enfants. (Photo : Twitter Cyrille Melchior)

