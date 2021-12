À l'occasion du 20désanm 2021, le conseil départemental organise plusieurs expositions, concerts, performances artistiques et ateliers au musée historique de Villèle. Ils se dérouleront du 19 au 20 décembre 2021. Nous publions ci-dessous le programme mis en palce par le Conseil départemental (Photo rb/www.ipreunion.com)

Dans l’ancienne maison des maîtres :

"Un musée pour demain - In mizé pou tanto, pou talèr, pou domin", la Maquette du futur musée.

Salle de réunion :

"Rant dann ron", portail Esclavage à La Réunion, trilingue.

"Atlas de l’esclavage à La Réunion - Kart lesklavaz dann bitasion", préfiguration de l’Atlas de l’Esclavage à La Réunion.

"Plans et collections - Nou fé lo plan, nou prépar nout zarlor", croquis et pièces de collections.

Le Kan:

Au coeur du kan, l’oeuvre "Tambour" de J.Beng-Thi. Moringue, danse africaine, maloya, expositions.

Une oeuvre numérique de Lionel Lauret à partir des images d’histoire, le peuplement de La Réunion.

"Héritages et hommages":

Ateliers de fabrication de tambours, fleurissement du Mémorial aux Esclaves et dégustation de cuisine lontan.



Concerts et performances artistiques, à la chapelle pointue:

Dimanche 19 désanm à 18h00 : extérieur Tribal Perkusion à partir de 18h30 : intérieur Maëva Fourez et Solah.



Du belvédère:

Dimanche 19 désanm : mapping Réunion/Afrique du Sud.



Jardins :

Dimanche 19 désanm à 19h : Rouler Killer.

Lundi 20 désanm : tambours sacrés, Ganga, Verdoyante, Compagnie Dian’, Nout’patrimoine.

Sur tout le site :

Dimanche 19 désanm : performance interactive des rakontèr zistoir Karanbolaz