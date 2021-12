La Réunion célèbre la liberté les 19 et 20 décembre 2021 pour la Fèt kaf. Retrouvez le programme des animations prévues par le Département (Photo Département)

Dans l’ancienne maison des maîtres



• " Un musée pour demain - In mizé pou tanto, pou talèr, pou domin " La Maquette du futur musée



• " Salle de réunion - Rant dann ron " Portail Esclavage à La Réunion, trilingue



• " Atlas de l’esclavage à La Réunion - Kart lesklavaz dann bitasion " Préfiguration de l’Atlas de l’Esclavage à La Réunion



• " Plans et collections - Nou fé lo plan, nou prépar nout zarlor " Croquis et pièces de collections

Le Kan



• Au coeur du kan, l’oeuvre " Tambour " de J.Beng-Thi



• Moringue, danse africaine, maloya, expositions

" Peuple infini "



• Une oeuvre numérique de Lionel Lauret à partir des images d’histoire, le peuplement de La Réunion



" Héritages et hommages "



• Ateliers de fabrication de tambours



• Fleurissement du Mémorial aux Esclaves



• Dégustation de cuisine lontan



Concerts et performances artistiques

• Chapelle pointue



Dimanche 19 désanm à 18h00 : extérieur Tribal Perkusion

à partir de 18h30 : intérieur Maëva Fourez et Solah



• Du belvédère



Dimanche 19 désanm : Mapping Réunion/Afrique du Sud



• Jardins



Dimanche 19 désanm à 19h : Rouler Killer

Lundi 20 désanm : Tambours sacrés, Ganga, Verdoyante, Compagnie Dian’, Nout’patrimoine



• Sur tout le site



Dimanche 19 désanm : performance interactive des rakontèr zistoir Karanbolaz



Kabar podium et numérik



Dimanche 19 désanm à 18h : Madiakanou-Solilokèr

Page Facebook du Département @departement974 / 21h : Grèn Sémé-Héritaz Maloya