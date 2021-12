Publié le Mardi 21 Décembre à 09H34 / Actualisé il y a 2 heures

Pour cette 4ème édition, le Conseil départemental a organisé la commémoration du "Gran 20 desannm" qui s'est déroulée à Villèle, plus particulièrement à La Chapelle pointue, en présence de nombreuses personnalités locales et nationales, des partenaires et des associations. "Le 20 desanm est un élan populaire, il nous convient de commémorer cet événement en hommage aux 60000 personnes qui ont été libérées à travers cette loi de 1848 et le Département participe à cet effort de mémoire. Bonne fêt Kaf zot tout" déclare le président du Département. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photo du département)

