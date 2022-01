Le Conseil départemental a reçu lundi 17 janvier 2022 des représentants des professionnels des VTC (Véhicules de transport avec chauffeur) afin de discuter d'une intégration des VTC dans le dispositif Pass Transport du Département. Une opération escargot avait été organisée en parallèle de cette rencontre dans la matinée. Nous publions le communiqué du Conseil départemental. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Des représentants des professionnels des VTC (Véhicules de transport avec Chauffeur) ont été reçus au Département ce lundi 17 janvier. Cette réunion d’aujourd’hui était programmée depuis l’année dernière, suite à une sollicitation antérieure de Monsieur Frédéric Mani, président de la FFEVTC Réunion, demandant l’intégration des VTC dans le dispositif Pass Transport du Département.

La rencontre s’est déroulée ce lundi matin, dans une ambiance constructive, entre d’une part, Madame Sabrina Tionohoué, Conseillère départementale déléguée aux Politiques inclusives des Personnes en situation de Handicap et les agents de la Direction de l’Autonomie; et d’autre part, Monsieur Pavadatant, membre de la FFEVTC Réunion et Monsieur Chane-Léong de Zot Chauffeur péi.

Il a été convenu à l’issue de la réunion que d’ici le 18 février 2022, la FFEVTC transmettra au Département tous les éléments techniques nécessaires à l’étude du projet d’intégration. Parmi ces éléments attendus, on citera notamment: le cadre légal et réglementé d’intervention des VTC, les tarifs, les garanties en terme de qualité de prestation et de procédure…

Ces documents de travail seront pris en compte dans l’étude de faisabilité, déjà entamée par le Département.

Une prochaine réunion est fixée au mercredi 23 février 2022 entre les professionnels des VTC et le Département pour avancer sur ce dossier, dans l’optique de mettre en place un cadre légal qui permettrait l’extension du Pass transport au VTC.