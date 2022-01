Le conseil départemental lance le concours photo "Monuments de beauté de l'océan Indien" autour d'un travail de mémoire et d'histoire aux élèves de 11 à 15 ans, de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique. Les élèves d'un groupe de deux à 10 participants et leur professeur référent ont entre le 1er février et le 30 avril 2022. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

"Regarder le monde, c'est toucher sa diversité". C’est l’invitation faite aux collégiens dans le cadre du concours régional de photographie "Monuments de beauté de l’océan Indien". Les jeunes sont amenés à se repérer dans l’espace, dans les pas de traqueurs de chefs-d’œuvre de leur patrimoine architectural : ils prendront un instantané d’un monument de leur choix de manière originale !



Les modalités du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien". Autour d’un travail de mémoire et d’histoire et d’éducation à l’image, il est proposé aux élèves de 11 à 15 ans, de La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, des Comores, des Seychelles et du Mozambique, de réaliser collectivement une production photographique d’un monument remarquable de leur territoire et de l’accompagner d’une note de présentation au format et au contenu libres.



Les élèves (groupe de 2 à 10 participants), et leur professeur référent ont entre le 1 er février et le 30 avril 2022 pour s’inscrire et faire parvenir leur contribution par mail.



Les trois groupes lauréats se verront remettre leur prix à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. Les organisateurs du concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien". Initiative culturelle inédite issue d’un partenariat entre le Département de La Réunion, la Commission de l’océan Indien, et l’Académie de La Réunion, le concours photo "Monuments de beauté de l’océan Indien" a pour objectif de favoriser

l’appropriation des contenus dématérialisés du patrimoine iconographique de l’océan Indien par des publics scolaires.



Ce concours fait partie du projet collaboratif d’Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations. Porté par l'Iconothèque historique de l'océan Indien (Département de La Réunion), cofinancé par l’Union européenne (FEDER – INTERREG V OI), et soutenu par la Commission de l’océan Indien (COI), ce chantier patrimonial permet l’accès à des bases d’images à caractère historique mises en commun par des institutions partenaires du sud- ouest de l’océan Indien.



Après trois années de mise en œuvre opérationnelle (inventaire, numérisation et description des images), l’heure est désormais à la diffusion et aux démarches de médiation des images auprès des populations des territoires concernés.



Collaborer pour transmettre les patrimoines partagés de l’Indianocéanie L’Appropriation du patrimoine iconographique de l’océan Indien par les populations est le résultat d’une action conjointe des institutions patrimoniales de l’Indianocéanie.



Légitimes gardiennes d’un patrimoine de plusieurs dizaines de milliers d’images, elles co-construisent un partenariat durable donnant à l’océan Indien toute sa part dans le mouvement mondial d’enrichissement de la connaissance.



Les informations sur le concours et sur les modalités de participation se trouvent ici