La commission permanente du Département s'est tenu ce mercredi 25 janvier 2022, à la salle du Foirail au Portail à Saint-Leu. C'est Serge Hoareau qui l'a présidée, Cyrille Melchior étant positif au Covid-19 y a participé par visio-conférence. Le social, l'agriculture, l'éducation et l'aménagement du territoire sont les thèmes des

principaux dossiers votés ce jour par les élus précise le Département dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

- Social : 4M d'euros pour reconduire le Pass Bien-être -



Le dispositif Pass Bien Être mis en place pour favoriser l’accès à des activités sportives, de loisirs, de pleine nature ou des prestations de bien-être (SPA, massages, ...) au profit des bénéficiaires du RSA Socle et des personnes âgées percevant une très petite retraite est reconduit pour l’année 2022.



Ce dispositif intrinsèquement lié à la crise sanitaire, économique et sociale, verra sa durée corrélée avec l’état d’urgence sanitaire. Pour

rappel, le Pass Bien Être d’une valeur globale de 150euros est composé d’un ensemble de 10 coupons d’une valeur faciale de 15euros. Un budget de 4M euros est voté au profit de cette mesure.



Soutien financier à l’association Alliance Kréol



Une subvention de 7.000 euros est attribuée à l’association Alliance Kréol qui vise à apporter aux enfants hospitalisés, ainsi qu’aux personnes âgées prises en charge en Ehpad ou en centre de soins, du soutien et de la joie durant les fêtes de fin d’année notamment.



- Aménagement du territoire : + de 12M euros -



Dans le cadre du Pacte de Solidarité Territoriale (PST) de 2ème Génération, les communes de Saint-Louis, Saint-Joseph, Trois-Bassins et Bras-Panon et leurs CCAS recevront plus de 12,6 M euros de subvention globale pour la mise en œuvre de leurs projets d’investissement

et de fonctionnement.

- Education : + de 10M d'euros en faveur des collèges -



L’intervention en faveur du fonctionnement et de l’équipement des collèges publics relève de la compétence obligatoire du Département. A ce titre, une subvention globale de 10 084 000 euros est votée, répartie comme suit :

- dotations globales de fonctionnement : 7 588 000 euros

- dotations globales d’équipement : 2 496 000 euros



Par ailleurs, une dotation exceptionnelle s’élevant à 15.000 euros est attribuée au collège Robert J. Ardon de Montgaillard afin de favoriser le retour à un contexte normal de scolarité des 59 élèves en partie sinistrés par l’incendie de l’immeuble Marina le 13 décembre dernier.



- Agriculture -



Trois appels à projets fructueux. Le Département a lancé trois appels à projets dans le cadre de son plan d’actions AGRIPéi 2030 destinés à :



- la structuration de la filière Papam, au travers de la mise en place d’une plateforme d’informations dématérialisées,

- la production de dispositifs de piégeage de mouches dans le cadre d’ateliers d’insertion,

- la construction d’un observatoire de la filière bio locale, au travers de la mise en place d’une plateforme d’informations dématérialisées.



Les candidats retenus recevront une subvention d’un montant de :



- 19.590 euros pour Qualitropic en vue de la création d’une plateforme d’informations et d’échanges dématérialisés pour le développement de la filière Papam Réunion,



- 100.000 euros pour l’Association Adase en vue de la création d’un atelier chantier d’insertion pour la fabrication d’augmentoriums et leur distribution auprès du public cible, dans le cadre de la gestion de la mouche des fruits à La Réunion,



- 18.956 euros pour la Chambre d’agriculture en partenariat avec le Groupement d’Agriculteurs Biologiques de La Réunion en vue de la création d’une plateforme numérique portant notamment l’observatoire du développement de l’agriculture biologique et de l’agroécologie à la Réunion.

6.000 euros pour soutenir "Rencontres Etik sur les Plantes aromatiques et médicinales"



L’Association "ONG L’Homme et Environnement La Réunion", recevra une subvention de 6.000 euros pour l’organisation de la manifestation " Rencontres Etik sur les Plantes aromatiques et médicinales" pour la commune de Saint-Louis. Cet évènement participe à structurer le commerce équitable local en soutenant les petits producteurs, les agriculteurs, les permaculteurs et à favoriser la vente de plantes aromatiques et

médicinales et café "bourbon" du terroir.

- Près de 8.000 euros pour sensibiliser les scolaires du monde rural aux fonds Feader -



En vue de sensibiliser les scolaires des lycées agricoles et des maisons familiales rurales à l’action de l’Europe en général et sur le territoire, le Département avec l’appui de l’Agile (Agence pour les initiatives locales en matière européenne), et en partenariat avec le Service Formation et Développement (SFD) de la Direction de l’alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (Daaf) et le Crij animera des activités pédagogiques sur l’implication des institutions européennes et des fonds Feader dans l’agriculture à La Réunion ainsi que la découverte des métiers agricoles et des aides Feader versées sur le territoire. 200 élèves seront accueillis sur six demi-journées, dans 3 micro-régions de l’île.

Le coût de cette action est estimé à 7.925 euros.