Il m’est particulièrement agréable d’adresser, au nom du Département et en mon nom personnel, nos plus vives et chaleureuses félicitations à Ferdinand Mélin-Soucramanien, suite à sa nomination à la présidence du conseil d’administration de l’Institut de formation des hauts fonctionnaires.

Témoignage de confiance d’Emmanuel Macron, cette nomination à la tête de l’INSP, qui succède depuis janvier à l’École nationale d’administration (ENA), est la reconnaissance du parcours exemplaire du constitutionaliste, reconnu comme étant un spécialiste des questions institutionnelles, en particulier celles liées à l’Outre-mer. Elle s’inscrit aussi " dans la volonté du Président de la République d’ouvrir l’INSP au monde académique et à la recherche ".

Tout en saluant cette nomination tout à fait méritée, je voudrais exprimer ma grande satisfaction de voir un Réunionnais présider cette institution qui sera en charge de former les plus hauts fonctionnaires français.

Ferdinand Mélin-Soucramanien démontre ainsi une fois de plus toute la grande qualité de son parcours professionnel qui lui permet d’atteindre cette fonction particulièrement prestigieuse.

Je lui souhaite tous nos vœux de réussite dans ses nouvelles responsabilités.



Cyrille Melchior, President du Conseil départemental