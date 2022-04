Les élus du Département se sont rendus à Salazie ce mardi 5 avril 2022 pour rencontrer les agriculteurs frappés par les fortes intempéries qui ont secoué l'est ce week-end. Le Département soutient la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la commune de Salazie. Des aides d'urgence, déjà déployées suite au passage du cyclone Batsirai, sont actuellement déployées par la collectivité départementale. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département (Photo rb/www.ipreunion.com)

La conseillère départementale Sidoleine Papaya accompagnée du service agricole du Département a rencontré ce matin des agriculteurs de Salazie dont les exploitations ont été sinistrées, suite aux récentes fortes pluies dans le cirque.

L’objectif des visites était tout autant d’apporter un message de soutien aux agriculteurs, qui pour certains ont vu leur exploitation fortement endommagée par les conséquences des précipitations (inondation, coulées de boues, glissements de terrain), mais également d’identifier leurs besoins spécifiques pour relancer les productions agricoles dans les meilleurs délais.



Il est rappelé par ailleurs que la Collectivité départementale a déployé des dispositifs d’aide d’urgence pour les agriculteurs sinistrés au passage du cyclone Batsirai. Plus de 400 dossiers ont déjà été traités pour un montant global d’aide de plus de 800.000 euros.



" La vulnérabilité du territoire de Salazie face à ces phénomènes météorologiques nous interpelle et nous devons collectivement y apporter une attention spécifique. Je pense notamment aux agriculteurs qui paient une nouvelle fois un lourd tribut suite à ces intempéries ", déclare Cyrille Melchior.



Les dégâts importants constatés sur le terrain amènent également le Département à soutenir la demande de reconnaissance de catastrophe naturelle formulée par la Commune de Salazie. Depuis le début de cette année, ce territoire doit faire face à de multiples évènements météorologiques à répétition, qui mettent à rude épreuve les infrastructures, notamment les routes départementales, mais qui affectent aussi la vie sociale et économique du cirque, et tout particulièrement le secteur agricole.



" Aux côtés des partenaires, de l’Etat et des collectivités, le Département prendra toute sa place pour accompagner le monde agricole face à ces difficultés ", conclut le président Cyrille Melchior.