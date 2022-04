Le Challenge Départemental de Sensibilisation aux Economies d'énergies (CDS2E) revient pour une deuxième édition dans les collèges participants. Le coup d'envoi de la nouvelle édition de l'année scolaire en cours est donné avec la tenue des ateliers dispensés par l'équipe de l'organisme Cube.S, qui pilote un Challenge éponyme d'économie d'énergie entre établissements, à l'échelle nationale. Nous publions le communiqué du Conseil départemental ci-dessous (Photo Département)

Depuis le début de la semaine, une quinzaine d’établissements (voir la liste ci-après) participent aux ateliers organisés au collège de Trois-Bassins le 4 avril pour le bassin Ouest; au collège Quartier-Français à Sainte-Suzanne le 5 avril, pour l’Est et le Nord, ainsi qu’au collège de la Ligne des Bambous à Saint-Pierre le 6 avril pour les établissements du Sud. La plupart des volontaires inscrits aux formations sont des enseignants, administratifs ou gestionnaires des collèges. Aux termes de ces ateliers interactifs, ils seront en charge de la mise en œuvre, avec leurs élèves, des actions d’économie d’énergie dans leurs collèges respectifs.



À travers l’organisation, à travers ces ateliers, le Département donne une nouvelle dimension, plus académique et plus conventionnelle au CDS2E. Charles Alastor de la Direction de l’Éducation du Département a précisé auprès des participants à l’atelier au collège de Quartier-Français : " La première opération a permis de voir où en sont nos collèges en matière d’économie d’énergie. On a souhaité aller plus loin dans cette investigation en termes d’efficacité des mesures mises en œuvre dans le cadre du challenge. C’est ce qui nous a amené à financer la totalité du programme Cube.S sur l’île, pour 15 collèges participants. Nous avons comme objectif de vous permettre d’accéder à tous les moyens, humains, matériels, pédagogiques… pour que vous puissiez mener à bien vos programmes d’économie d’énergie ".



Un nouveau rendez-vous est programmé au mois de juin prochain pour une valorisation des actions qui auront été entreprises dans les établissements pour faire baisser la consommation d’énergie. Sur la base des données récoltées, les 5 meilleurs collèges seront récompensés à l’occasion d’une cérémonie solennelle sur la prestigieuse scène du Téat Champ Fleuri.



Les collèges participants : Trois-Bassins ; L'Étang (Saint-Paul) ; Amiral Bouvet (Saint-Benoît) ; Thérésien Cadet (Sainte-Rose); Quartier-Français et Hippolyte Foucques (Sainte-Suzanne); Elie Wiesel et Emile Hugot (Saint-Denis); Michel Debré (Le Tampon); Le Ruisseau (Saint-Louis); Cambuston (Saint-André) ; Jean le Toullec (Le Port) ; Alsace Corré (Cilaos) : La Ligne des Bambous (Saint-Pierre) ; Joseph Suacot (Petite-Île)