Publié le Vendredi 15 Avril à 15H05 / Actualisé le Vendredi 15 Avril à 16H51

Les épiceries sociales, qui se présentent comme des commerces de proximité, permettent aux familles en difficulté de réaliser les courses et de choisir des denrées de qualité, entre 10% à 30% de leur valeur marchande. "L'enjeu pour une épicerie sociale, consiste à proposer, non pas de l'assistanat, mais une offre alimentaire diversifiée, équilibrée et de qualité. Les ménages bénéficiaires y sont orientés par les travailleurs sociaux. La durée d'accès est limitée et chaque bénéficiaire est accompagné afin de travailler son projet personnel, durant le temps d'accès à l'épicerie sociale " indique Jean-Marie Virapoullé, vice-président du Département. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Conseil départemental)

