Pilote de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, le Département souhaite permettre à des publics éloignés d'accéder aux scènes culturelles. Les 21 et 22 avril 2022, deux soirées sont organisées par le Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion en partenariat avec le Séchoir. Au programme, le groupe " Birds on a wire " : un duo féminin qui réinvente une sélection éclectique de reprises allant de Pink Floyd à Jacques Brel. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photos : Bruno Bamba / Département)

- Démocratiser l’accès à la culture -



Acteur et partenaire de la culture, le Département est aussi le chef de file en matière de lutte contre les inégalités. Avec le concours d’associations des Hauts de l’Ouest, il offre ainsi l’opportunité à 112 bénéficiaires d’accéder à deux événements artistiques et culturels.



L’accès pour tous à la culture constitue une priorité phare de l’action départementale. La collectivité entend soutenir et multiplier toutes les initiatives qui permettront aux publics les plus éloignés ou empêchés d’accéder facilement aux savoirs et aux lieux de culture.



- Accompagner les acteurs culturels -



Le Département a fait le choix d’une démarche volontariste pour réduire la fracture culturelle en apportant une aide financière à des projets sélectionnés en considération des publics touchés.



Il soutient ainsi des projets artistiques et culturels innovants et qualitatifs qui s’adressent à des publics des Hauts, des quartiers excentrés et éloignés.