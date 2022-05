Ce mercredi 3 mai 2°22, Laurence Mondon, Vice-présidente du Conseil départemental a participé à la pose de la première bordure de la route départementale 27. Le Département en partenariat avec la commune du Tampon engage la révision de la route de Bras de Pontho, liaison entre Saint-Pierre et le Tampon, afin d'en améliorer la sécurité pour les automobilistes et les piétons. "L'absence de trottoirs, les caniveaux de chaque côté de cette voie sinueuse constituent un véritable danger notamment pour le groupe scolaire de Bras de Pontho" note le Département.

Les travaux permettront l’installation d’arrêts de bus aménagés avec des bordures adaptées et la rénovation entière de la chaussée. "Le Département soutient d’ailleurs la ville du Tampon au titre des 48,2km de routes départementales qui la traversent. 25 km et 7 radiers ont déjà bénéficié de travaux depuis 2015 pour un budget total de 14,2 millions d’euros" rappelle le Département. Le chantier du tronçon Bras de Pontho sera financé quant à lui à hauteur de 621.500 euros sur un total de 787.300 euros.



Pour Laurence Mondon, Vice-présidente du Conseil départemental, cette pose de la première bordure traduit " une volonté de " bien travailler ensemble durablement au profit des Tamponnaises et des Tamponnais. Elle donne tout son sens à la solidarité territoriale portée et concrétisée par le Président du Département ".



Pour rappel, au niveau de Bras de Pontho, le trafic moyen journalier est d’environ 1.850 véhicules par jour.