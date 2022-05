Des élèves du collège Plateau Goyave, à Saint-Louis, préparent actuellement un spot sur le thème de la lutte contre le tabagisme, annonce le Conseil départemental. Le tournage a commencé ce mercredi 4 mai 2022. C'est le club média du collège, dont le studio école est financé par le Département, qui est en charge du projet. Le spot sera dévoilé le 31 mai prochain. Nous publions le communiqué du Département ci-dessous (Photo Conseil départemental)

"Silence plateau ! Moteur ! Action !" Ça tourne au collège Plateau Goyave où des élèves préparent un spot sur le thème de la lutte contre le tabagisme depuis le mercredi 4 mai dernier. Devant les caméras, les élèves de l’atelier théâtre mettent en scène un scénario qu’ils ont écrit eux-mêmes avec l’aide de leur professeur de français. Et à la technique, s’activent ceux du Club média du collège, dotés d’un nouveau studio école financé par le Département depuis l’année dernière. Ce projet vise à sensibiliser le public dans le cadre de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai 2022.

Selon Charles Alastor, Responsable de la cellule Actions volontaristes du Service des collèges au Département, " Le collège Plateau Goyave a été choisi parce que les élèves y ont déjà travaillé sur le Safthon. Il figure aussi parmi les 9 établissements abritant les studios médias financés par le Département dans le but de mettre en avant les actions diverses et variées réalisées dans les collèges, notamment celles des éco-délégués et des ambassadeurs, dans le domaine de la protection de l’Environnement. L’idée c’est de rendre les jeunes, acteurs des actions de sensibilisation autour des sujets qui les préoccupent ".

Rani, Cécile et leurs amis du Club média ont accepté de relever le défi malgré le délai contraint : " Nous avons fait le repérage et défini les plans avec l’atelier théâtre qui a travaillé le scénario… Après la prise de vue, nous allons procéder au montage. On va y arriver ". Les actrices en herbe, comme Lisa et Allyah sont aussi enthousiastes : " On a adapté les textes avec le langage des jeunes d’aujourd’hui. On verra ce que ça donne ! ". Le lien de la vidéo sera transmis aux 85 collèges de l’île afin de toucher le maximum de public. A retenir : date de sortie le 31 mai !