Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

1962-2022. " 60 ans, c'est presque l'âge de la retraite, et pourtant le collège Joseph Bédier n'a jamais été aussi jeune : par ses 650 élèves et par la modernité de ses équipements, de ses projets et de sa pédagogie. Notre souhait, c'est de poursuivre une route, au moins aussi belle que celle de ces 60 dernières années ". C'est en ces termes que le principal Denis Casier a formulé ses voeux ce 4 mai à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du plus ancien établissement de la ville de Saint-André. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photos Département)

1962-2022. " 60 ans, c'est presque l'âge de la retraite, et pourtant le collège Joseph Bédier n'a jamais été aussi jeune : par ses 650 élèves et par la modernité de ses équipements, de ses projets et de sa pédagogie. Notre souhait, c'est de poursuivre une route, au moins aussi belle que celle de ces 60 dernières années ". C'est en ces termes que le principal Denis Casier a formulé ses voeux ce 4 mai à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du plus ancien établissement de la ville de Saint-André. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photos Département)