Le Département a donné une seconde jeunesse au Domaine Archambeaud au Tampon, à travers la création d'un magasin des producteurs. La structure a été inaugurée ce vendredi 6 mai 2022. Nous publions ici le communiqué du Conseil départemental (Photos : Bruno Bamba / Département)

Suite à un appel à projets, la maison créole - qui porte le nom d’un ancien maire de Saint-Pierre, conseiller général et député de La Réunion, Pierre Edouard Augustin Archambeaud - a été attribuée à l’ASAR (Association de Solidarité Agricole de La Réunion), soutenue par la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles) et la Chambre d’agriculture, en vue d’y développer un projet de valorisation de produits agricoles locaux. Cette mise à disposition a été formalisée dans le cadre d’une convention d’occupation d’une durée de 5 ans de la boutique baptisée " Magasin des Producteurs d’Arts Champs Beaux ". Après un mois d’activités, plutôt concluant, la nouvelle structure a été inaugurée ce 6 mai par le Président du Département Cyrille Melchior, le maire du Tampon André Thien Ah Koon et la présidente de l’Asar Nadine Grondin.

Reine May Vitry, productrice de curcuma, de gelées, de sirops et de confitures de la Plaine-des-Grègues, fait partie des 8 producteurs qui donnent vie au projet : " Le bilan de ce premier mois d’activité est encourageant. Pour ma part, je suis très satisfaite et nous avons aussi des échos favorables de la part des autres, ainsi que des consommateurs. J’invite tout le monde à (re)venir dans ce magasin parce que c’est aussi une vitrine de notre savoir-faire et nous avons des nouveautés comme la confiture de peau de pitaya ". Même son de cloche chez Joël Hoarau, qui a quitté l’Îlet à Cordes à 5 heures du matin pour exposer ses légumes frais et ses lentilles. Ses efforts ont été salués par Cyrille Melchior : " C’est une boutique pas comme les autres. Ici, on ne fait pas que vendre des produits. On raconte leur histoire. On rencontre des femmes et des hommes passionnés et amoureux de la terre. On y trouve le ferment de l’humanité réunionnaise, le sens des solidarités, le partage, et une part de La Réunion traditionnelle et authentique ".

Le Président Cyrille Melchior a souligné l’engagement du Département " pour le développement de circuits courts en encourageant la création de magasins de producteurs tels que celui que nous inaugurons aujourd’hui. L’ASAR fait donc figure de pionnière en la matière ". Autrement dit, d’autres magasins des producteurs ouvriront leurs portes. En attendant, rendez-vous au Domaine Archambeaud au Tampon.

Comment ça fonctionne ?

Huit producteurs exposent et vendent leurs produits au magasin. Volaille fermière, fruits et légumes de saison, escargots des Hauts et autres produits transformés sont ainsi proposés aux consommateurs. Ce système de vente directe permet aux agriculteurs de vendre aux coûts de leur production, tous les jours tout en partageant les charges, sans même avoir besoin d’employés. La boutique ne se fait aucune marge. Une démarche rendue possible grâce la mise en place de conventions, mais également à un loyer défiant toute concurrence : 1 800 € l’année. Chacun des 8 agriculteurs tient à tour de rôle le magasin, ouvert au public depuis le 7 avril. Ce système leur permet de consacrer du temps à leur exploitation mais aussi à la transformation de leurs produits. Des ateliers de dégustation et d’animations sont également au programme