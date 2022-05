Ce vendredi 6 mai 2022, Sabrina Tionohoué, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à la Vie Educative a participé à la remise de prix du championnat de France de raid UNSS. "Un moment riche en émotion qui clôture cette belle aventure sportive menée par 421 collégiens venus de 26 académies. 3 jours de découverte de la destination Réunion au travers d'une palette sportive inédite : pack raft, VTT roadbook, trail..." indique le conseil départemental dans le communiqué que nous publions ci-dessous (Photo : Département de La Réunion)

- A la découverte de l’île -

Rendu possible grâce à la synergie de partenaires publics, privés, cet événement soutenu par le Département a permis aux jeunes sportifs de s’adonner à une pratique de haut niveau dans des sites aussi remarquables que sont le Maïdo, le Mascarin-Jardin Botanique ou encore les rivières de l’Est. Un terrain de jeu déjà connu des 42 élèves de La Réunion répartis en 7 équipes. Celles venues de l’Hexagone repartiront ce soir et deviendront sans nul doute des ambassadrices de l'île.

Pour Sabrina Tionohoué : ""es jeunes pourront après ce séjour porter la bonne parole et informer leur proches au nécessaire respect de la nature, de l’environnement ". Plus qu’une compétition sportive, le championnat a en effet permis de conforter le travail d’éducation aux enjeux écologiques et climatiques à travers notamment une " charte de bonne conduite" des participants mise en place par le Département.

- Tous gagnants… -

Solidarité, partage, ambition, épanouissement…tous repartiront gagnants après ces 3 jours à sillonner les quatre coins de l’île. 12 équipes se sont démarquées par leur performance sportive:

- catégorie Établissement : 1er cig de Varens (Passy) - 2e cig Eugène Dubois (Châtillon du Charlonne)

- catégorie Sport partagé (équipes de 4 avec 2 jeunes en situation de handicap) : 1er cig Saint Joseph (Rodez) - 2e cig Louis Jouvet (Amiens) - 3e cig Léopold Dussaigne (Jonzac)

- catégorie Excellence (section sportive) : 1er cig Alexander Fleming (Grenoble) - 2e cig Anne Franck - 3e cig Émile Hugo (Saint-Denis)

"Je voudrais féliciter tous les participants avec un mot particulier pour les 7 équipes réunionnaises qui ont fait honneur à La Réunion. Je veux leur assurer de l’engagement total du Département pour favoriser la pratique du sport en général sur l’île, et de l’UNSS en particulier dans les collèges puisque nous accompagnons les 85 associations UNSS du territoire. Le Département croit non seulement aux bienfaits du sport, mais surtout à La Réunion de l’excellence sportive" a conclu Sabrina Tionohoué.