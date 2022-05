Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 2 heures

C'est devant le stèle d'Edmond Albius à Sainte-Suzanne, qu'a été commémorée la date du 10 mai, "Journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition". Pour René Sotaca, conseiller départemental représentant du président Cyrille Melchior : "Tout autant que notre traditionnel 20 décembre, cette journée s'inscrit dans ce nécessaire devoir de mémoire à célébrer, à diffuser, mais aussi à préserver de l'oubli ou encore de la déformation. C'est un devoir collectif qui engage tout un chacun, et tout particulièrement les pouvoirs publics qui se doivent d'être des acteurs et moteurs de ce travail de mémoire, de préservation et de partage. C'est le sens de notre travail au Département où nous oeuvrons ardemment à ce que l'Histoire de notre île ne tombe jamais dans l'oubli". Nous publions ci-dessous le communiqué du Conseil départemental. (Photos : Bruno Bamba)

