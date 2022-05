Cette année La Réunion va célébrer la 16ème édition de la Fête de la Nature. Pour l'occasion le Département organise en partenariat avec les acteurs locaux et associations, plusieurs activités pour découvrir ou redécouvrir les paysages naturels de l'île. Objectif : sensibiliser, promouvoir et préserver la nature. Coup d'envoi le 18 mai pour cinq jours de fête avec au programme : des randonnées sur terre et en mer, des ateliers pédagogiques ou encore des phases de sensibilisations. (Photo : ef/www.ipreunion.com)

Au total 130 visites guidées et animations seront tenues et organisées à travers l'île par l'ONF, l'Office de l'eau, et d'autres associations et acteurs locaux qui luttent pour la préservation de la nature. Cette fête s'inscrit dans le cadre de la politique de préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles et de la biodiversité, qui fête cette année ses 30 ans. Mais elle aussi s'inscrit dans la continuité du plan 1 million d'abres déployé par le Département. "Nous en sommes pour le moment à 90.000 arbres plantés", indique le président du Département, Cyrille Melchior. "Ce plan doit permettre d'élever la conscience des Réunionnais dans la préservation de l'île puisque cela passe également par la création d'emploi", complète t-il.

Cet évènement est l'occasion pour ses organisateurs de rappeler l'importance de la protection de la nature qui est un enjeu majeur. En effet, le Département en a fait une de ses priorités puisque 20 millions d'euros sont consacrés à la préservation de la nature.

De plus, le Département place cette fête de la Nature sous le signe de l'accessibilité à destination des personnes porteuses de handicap. "Il faut rendre accessible nos sites à tout le monde. C'est le cas du domaine Archambeaud situé au Tampon. Partout où on pourra, il faudra ouvrir les espaces naturels", poursuit Cyrille Melchior.

- Une manifestation 100% gratuite -

