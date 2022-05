La Réunion a été particulièrement marquée par les conséquences du Covid-19 ces 2 dernières années. Les multiples confinements ont porté un coup d'arrêt à la reprise économique et plongé de nombreux secteurs dans l'inactivité. Dans ce contexte inédit, des instances européenne ont mis en place un volet REACT-UE, qui a pour but d'aider financièrement les TPE à investir, relaie le Département dont nous publions le communiqué

Dans la perspective d'impulser une dynamique de relance économique, les instances européennes ont décidé de soutenir les investissements des petites entreprises artisanales du BTP, de l’agroalimentaire et du commerce de proximité, particulièrement touchées par la crise. Ainsi, un volet REACT-UE a été ouvert.

Ce volet s'articule autour de 4 objectifs spécifiques :

- Soutenir les investissements dans le domaine de la santé

- Impulser une dynamique de relance de l’économie notamment des secteurs les plus

touchés par la crise sanitaire

- Poursuivre la transition vers une économie verte décarbonée

- Développer l’accès au numérique et améliorer la résilience des systèmes éducatifs et administratifs

Les TPE de 10 salariés ou moins, ayant au moins un an d’activité dans le domaine du BTP, de l’agroalimentaire et du commerce de proximité, sont concernées. Pour tout projet d’investissement d’au moins 10 000 €, le FEDER prendra en charge 70% de l'investissement. La subvention peut s'élever au maximum à 15 000€.



Vous êtes une TPE dans l'un des domaines concernés et répondez aux critères requis ? Vous pouvez dès à présent déposer et compléter votre dossier sur le site de la région Réunion.