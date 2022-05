Ce samedi 14 mai 2022 a lieu la 18e édition de la nuit européenne des musées. A la Réunion, plusieurs musées profitent de cette occasion pour proposer des visites et des animations gratuites toute la soirée.

La nuit européenne des musées est un événement culturel qui existe depuis 2005. C'est une soirée durant laquelle différents musées européens ouvrent simultanément et gratuitement leurs portes. Cette soirée, initiée par le ministère de la culture, a vocation à attirer un public plus jeune et plus noctambule que le public que l'on retrouve traditionnellement dans les musées.

- Le programme à la Réunion -

Plusieurs musées et sites réunionnais proposeront des animations à l'occasion de cette soirée exceptionnelle :

A Saint-Denis, l'Artothèque accueillera les artistes réunionnais au sein du Salon " Art en série limitée ". Le musée proposera une visite guidée de l'exposition Mutual Core en créole.

Dans la capitale réunionnaise toujours, le muséum d'histoire naturelle convie ses visiteurs à une conférence animée par la SEOR. Un spectacle de dessin interactif vivant, réalisé par l’artiste Fred Theys, est également proposé. Des médiateurs accompagneront la visite, en créole et en français, lors des visites guidées.

Le musée Léon Dierx, à Saint-Denis également, propose des visites guidées toute la soirée entre 19 heures et 23 heures.

Le Musée du sel à Saint-Leu propose des animations musicales et des visites guidées en créole, français et anglais, toute la soirée entre 19 heures et minuit.

A Saint-Leu toujours, le musée Stella Matutina propose de partir à la rencontre de la collection Grands Sites Archéologiques du ministère de la Culture en compagnie de Virginie Motte, conservatrice du patrimoine.

Au Tampon, La Cité du Volcan, invite à découvrir les trésors du patrimoine réunionnais au travers d’ateliers, d’animations, de projections et de visites sur la thématique des nouvelles technologies contre les anciennes !

Le musée historique de la Villèle, à Saint-Paul, propose également un programme garni, avec le diffusion de l’oratorio " Ombline ou le volcan à l’envers ", six séances de contes en créole avec Kaloubadia ou encore des séances musicales avec Kaf marron.

Le Lazaret de la Grande Chaloupe à La Possession, diffusera plusieurs films "sous les étoiles", entre 19 heures et 23h30 : " La Réunion au temps du confinement " réalisé par Serge Marizy et Sami Chalak; " Mémoires de confinement ", une commande du Lazaret de La Grande Chaloupe; " Karèm, la médecine du feu " de Benjamin Laubert et Anne-Sylvie Meyza.

La Saga du Rhum à Saint-Pierre a également préparé un programme musical et poétique autour de sa collection et de créations artistiques. Des visite et animations gratuites sont à partager en famille entre 19 heures et 22 heures.

Les élèves mobilisés dans le cadre de l’opération " La classe, l’œuvre ! " présenteront leurs créations autour d’une œuvre ou d’un objet conservé dans les collections des musées participant à l’opération. Mené en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, ce dispositif permet aux élèves de devenir, le temps d’une nuit, des médiateurs culturels et de partager le travail artistique et culturel mené tout au long de l’année avec leurs enseignants.

Retrouvez le programme complet ici

www.ipreunion.com / [email protected]