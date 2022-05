Ce lundi 9 mai 2022, Cyrille Melchior a rencontré Bruno Cavagné, président de la Fédération nationale des travaux publics (FNTP) pour une séance de travail autour des chantiers à forts enjeux pour le territoire. Il était accompagné d'Anthony Lebon, président de la Fédération réunionnaise du bâtiment et des travaux publics (FRBTP). Nous publions ci-dessous le communiqué du Département de La Réunion. (Photos : Bruno Bamba - Conseil départemental)

Le président du Département a proposé un tour d’horizon des travaux impactant le quotidien des Réunionnais et Réunionnaises. A titre d’exemple, le logement a été un sujet abordé comme une priorité. Réhabiliter les constructions les plus dégradées, permettre aux Réunionnais de se loger décemment, faire évoluer l’habitat à destination des personnes âgées sont autant d’objectifs qui ont mobilisé les discussions engagées.

Le Département a aussi réaffirmé sa politique volontariste en matière de travaux de bâtiment et d’infrastructure routière : reconstruction et réhabilitations de collèges, construction de casernes pour le SDIS, suppression des radiers... Il s'agit d'un enjeu économique majeur pour tous les acteurs des travaux publics soucieux de préserver l’investissement public local et favoriser l'insertion et l'emploi.

Face à la hausse des matériaux, en réponse à la crise, cette rencontre a permis de fixer un cap commun sur des sujets variés et riches pour maintenir les engagements de développement et consolider les projets sur l’ensemble du territoire.

Du plan de résilience conduit par l’État, aux fonds européens, pour Cyrille Melchior, " cet échange marque le début d’une collaboration plus étroite et concertée entre le Département et la Fédération nationale des travaux publics au bénéfice des Réunionnais et de notre île "

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site du Conseil Départemental.