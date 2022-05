Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 19 minutes

Lundi 16 mai 2022, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental a rencontré les acteurs de la filière canne. Autour de la table, le Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS), la Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de La Réunion (CGPER), la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA), le syndicat agricole " Unis pour nos agriculteur " (UPNA) et le Syndicat du sucre ont pu rendre compte des difficultés qui bouleversent la filière dans un contexte de crise aggravée par la forte inflation. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département de La Réunion. (Photo : Conseil Départemental)

Lundi 16 mai 2022, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental a rencontré les acteurs de la filière canne. Autour de la table, le Comité Paritaire interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CPCS), la Confédération Générale des Planteurs et Éleveurs de La Réunion (CGPER), la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA), le syndicat agricole " Unis pour nos agriculteur " (UPNA) et le Syndicat du sucre ont pu rendre compte des difficultés qui bouleversent la filière dans un contexte de crise aggravée par la forte inflation. Nous publions ci-dessous le communiqué du Département de La Réunion. (Photo : Conseil Départemental)