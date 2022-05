Ce mardi 17 mai 2022, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental a présidé aux côtés de Jacques Billant, préfet de La Réunion le comité de pilotage stratégique du SDIS en présence de Stéphane Fouassin, président délégué du Conseil d'administration du SDIS, et le colonel Frédéric Léguillier, directeur du SDIS. Nous publions ici le communiqué du Département (Photos : Département)

Cette séance de travail inédite, depuis le début de la crise, vise à fixer les échéances importantes en matière d’évolution structurelle et organisationnelle du SDIS. Le contour du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques constitue un des enjeux des réflexions menées ce matin à la Villa du Département.



En préambule, le Préfet a tenu à rappeler le nouveau cadre réglementaire fixé par la loi Matras qui vise à consolider le modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs et les sapeurs-pompiers professionnels.



En tant que financeur principal du SDIS, le Département a rappelé la signature, pour l’année 2022, d’une convention transitoire à hauteur de 59 millions de fonctionnement et de 6 millions d’investissement. Le président du Département tient, au travers ce soutien, conforter les efforts déjà engagés dans les évolutions transformatives du SDIS.



" Nous avons une convention signée entre le SDIS et le Département et faisons aussi appel au financement des différentes communes. L’enjeu pour le Département est d’avoir de l’ambition pour le SDIS et la lutte contre les incendies tout en maîtrisant les dépenses. Il convient de maintenir le cap pour la sécurité des réunionnais. "



Du dialogue de gestion à la révision du SDAC, en passant par l’agenda social, les sujets abordés au cours de la matinée devraient prochainement donner lieu à un plan d’action offrant au SDIS de nouvelles perspectives en terme d’organisation, et d’opérationnalité.