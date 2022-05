Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi matin 20 mai 2022, "Run Santé", le premier salon de la santé et du bien-être, sera inauguré au parc des expositions à la Nordev - Hall A. Ce salon, premier du nom, sera l'opportunité de découvrir "l'expertise santé Réunionnaise et les offres de bien-être autour de conférences, d'animations et d'ateliers sur les dernières avancées en matière de recherche et de nouvelles technologies" indiquent les organisateurs. Le salon fermera ses portes le dimanche 22 mai (Photo d'illustration)

