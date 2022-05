Ce vendredi 27 mai 2022, Cyrille Melchior, président du Conseil départemental, a participé à la distribution de colis gourmands auprès des 30 résidents du foyer d'accueil médicalisé d'Alice Verdin. "A la veille de la fête des mères, le Département tend à rompre l'isolement des personnes âgées et en situation de handicap hébergées dans les établissements médico-sociaux et chez les accueillants familiaux" indique le conseil départemental dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo conseil départemental)

Ce sont plus de 3500 colis composés de produits 100% Péi qui seront distribués au sein des 51 EHPAD (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), et des 24 foyers d’accueil. Chips de Saint-Benoît, miel de baies-roses de Sainte-Rose, thé BIO de Grand Coude, sablés au curcuma ou à la vanille de Saint-Gilles les Hauts, bonbons arrow-root : chaque produit est artisanal et sélectionné avec soin pour une découverte gustative qui apportera réconfort et partage.

Promotion de la culture, massages thérapeutiques paniers gourmands, de fleurs et rencontres intergénérationnelles sont prévues dans le cadre du plan bien-être dont cette distribution est la première opération. Le Département souhaite au travers d’actions de proximité participer au mieux vivre des résidents de ces structures.

Cyrille Melchior rappelle que le Département est aux côtés des personnes âgées et en situation de handicap : "j’ai à cœur, au travers du Plan Bien-être, d’offrir à nos gramounes, et au plus fragiles un moment de réconfort et conserver le lien entre les générations. Ce plan réaffirme le rôle de garant des solidarités du Département. Notre mission essentielle, c’est d’améliorer le quotidien de ces résidents par de petites choses simples. Face à la difficulté de tous les jours, la distribution de ces paniers gourmands, sera, je l’espère, une parenthèse de bonheur et de convivialité."

La collectivité s’engage à l’amélioration du cadre de vie des résidents de ces établissements en veillant aussi à la réhabilitation et la rénovation des bâtiments. Au foyer d’accueil Alice Verdin, 32 chambres, 16 douches et 32 sanitaires ont pu être refaits en complément des travaux de maçonnerie, menuiserie, ferronnerie et de ravalement de façade, qui se poursuivront au cours des prochains mois.