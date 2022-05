"J'adresse toutes mes félicitations à Melvine Malard, sélectionnée pour l'Euro 2022 de football. Je salue son parcours méritant d'attaquante. Après une première sélection en équipe de France, notre sportive pourra à nouveau porter haut les couleurs de La Réunion et de la France. Je sais les qualités requises et les sacrifices acceptés pour accéder à ce niveau d'excellence" écrit Cyrille Melchior, président du Département

"Sélectionnée comme Terre de jeux 2024, La Réunion forme des athlètes de haut niveau qui font honneur aux valeurs d’engagement, de résilience et de persévérance" inidque-t-il.



"Je remercie tous les sportifs, à l'image de Melvine Malard, qui permettent au plus grand nombre de vibrer au travers de leur victoire et de partager des moments d'émotions inédits. Melvine Malard sera, sans nul doute, suivit avec la plus grande ferveur par l’ensemble des Réunionnaises et Réunionnais.

Vive les bleues !" ajoute Cyrille Melchior.