Publié il y a 40 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Dans le cadre du dispositif d'amélioration légère de l'habitat, mis en oeuvre par le Département, les travaux menés au domicile de chaque bénéficiaire, sont confiés jusqu'ici, à une seule entreprise par chantier. "Mais force est de constater que les artisans ne sont pas tous en capacité de pouvoir pleinement répondre à l'exigence requise. Et ce, malgré la dimension modeste des chantiers" note le Départementa. Pour y remédier et inciter faciliter encore plus l'accès de ces travaux aux petites entreprises, des agréments seront dorénavant délivrés à des groupements momentanés d'entreprises recouvrant 2 ou 3 corps d'état. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Conseil départemental)

Dans le cadre du dispositif d'amélioration légère de l'habitat, mis en oeuvre par le Département, les travaux menés au domicile de chaque bénéficiaire, sont confiés jusqu'ici, à une seule entreprise par chantier. "Mais force est de constater que les artisans ne sont pas tous en capacité de pouvoir pleinement répondre à l'exigence requise. Et ce, malgré la dimension modeste des chantiers" note le Départementa. Pour y remédier et inciter faciliter encore plus l'accès de ces travaux aux petites entreprises, des agréments seront dorénavant délivrés à des groupements momentanés d'entreprises recouvrant 2 ou 3 corps d'état. Nous publions le communiqué complet ci-dessous (Photo Conseil départemental)