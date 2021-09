La Commission permanente du Conseil Régional s'est tenue ce vendredi 17 septembre 2021 sous la présidence de Huguette Bello, Présidente de Région. Les conseillers régionaux ont examiné et voté une trentaine de rapports sur lesquels s'étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles dans les domaines du développement économique des entreprises, la réhabilitation, les routes, la recherche et l'innovation, le tourisme, l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement durable... Nous publions le communiqué de la Région ci-dessous

• Pour l’aménagement du territoire

Réhabilitation

- La commission permanente a attribué une subvention européenne dans le cadre du plan de relance REACT UE d’un montant de 378 153,09 € en faveur de la Commune de La Possession pour cofinancer la réhabilitation du gymnase Daniel Narcisse.

- Dans le cadre du plan de relance REACT UE, une subvention européenne d’un montant de 1 307 999,25 € a été attribuée à la Commune de La Possession pour cofinancer la réfection de la piste d’athlétisme et la réhabilitation du plateau polyvalent Youri Gagarine.

Attractivité et développement du territoire

- Les conseillers de la commission permanente ont validé la demande de modification de la Fiche Action 19.2.1.6 " Attractivité et développement des Hauts du Sud " du PO FEADER 2014-2020, émanant de l’Autorité de Gestion du FEADER (Conseil départemental).

La modification concerne la reformulation de texte, ainsi que la clarification et précision relatives à la promotion de la marque " Lambians Kréole ", les suppression des fêtes de terroir, l’ajout de petits aménagements, la mention du sentier FAH’AME et les frais et salaires des personnels.

Environnement

- Les élus de la commission permanente ont validé le protocole transactionnel entre ILEVA et la Région Réunion qui met un terme aux différents contentieux antérieurement engagés.

- Une subvention européenne d’un montant de 16 891 € a été voté en faveur de la Régie Réserve Naturelle Nationale Étang de Saint-Paul (RÉGIE RNNESP) portant sur le projet " Animation des réunions de concertation pour la mise en oeuvre du 2ème plan de gestion de la Réserve Naturelle Nationale Étang de Saint-Paul ".

- Les élus de la commission permanente ont attribué une subvention européenne d’un montant de 132 077,12 € en faveur du Syndicat intercommunal de traitement des Déchets du Nord et de l’Est de La Réunion (SYDNE) pour la " Réhabilitation de l’ouvrage de rejet des effluents de la plateforme de broyage de déchets verts de la Jamaïque du SYDNE ".

Les dégradations constatées sur l’ouvrage existant nécessitent la dérivation de la canalisation de rejet et la création d’un chenal aérien. Il est également nécessaire de démolir les enrochements liés en protection de berge existants.

Travaux / Transports / Route

- La commission permanente a octroyé une subvention européenne d’un montant de 1 822 842,00 € en faveur de la Région Réunion pour le projet " Confortement du Pont de la Rivière des Marsouins sur la RN 2002 ".

L’opération va consister à réaliser des travaux de mise en sécurité des appuis. Il s’agira notamment de diminuer voire de supprimer le risque d’affouillements localisés lors des épisodes pluvieux sur la pile centrale et les deux culées. L’objectif est d’éviter la ruine de l’ouvrage en cas de crue importante.

- Une subvention européenne d’un montant de 115 844,40 € a été attribuée en faveur de la Région Réunion pour le projet " Descente de Grand Anse – Amélioration de la continuité cyclable ". Ce projet consiste à sécuriser la continuité cyclable de la Voie Vélo Régionale dans le sens Petite-Ile vers St-Pierre, le long de la route nationale.

- La commission permanente a octroyé une subvention européenne d’un montant de 1 011 980,70 € en faveur de la Région Réunion pour le projet " Cheminements piétons / cycles sur la ravine du Gol ".

L’opération consiste à mener les travaux de construction d’un cheminement piéton cycle pour assurer la sécurité des piétons et cycles le long de la RN 1C.

- Les élus de la commission permanente ont approuvé le transfert à titre gratuit d’un délaissé routier (1595 m²), faisant encore partie du domaine public routier régional en faveur de la commune de Sainte-Suzanne.

Cette emprise, située au droit des parcelles AE 264 et AI 233, serait concernée par la réalisation de divers aménagements du site Bocage-Niagara sous maîtrise d’ouvrage de la CINOR.

- La commission permanente a approuvé le transfert à titre gratuit d’une voirie de 600m linéaires en faveur de la commune de Sainte-Suzanne, reliant commune Carron à commune Ango, dans le cadre du recensement des voiries agricoles, notamment afin d’optimiser les rotations des engins agricoles lors des périodes de la coupe des cannes.

• Pour le développement économique

Recherche/innovation

- La commission permanente a attribué une subvention européenne (FEDER) d’un montant de 46 816,36 € en faveur de l’Université de La Réunion relative au projet " PREVAL- Étude de la valeur des prévisions probabilistes de la production photovoltaïque .

- Les conseillers régionaux ont octroyé une subvention régionale et européenne d’un montant de 184 584,31 € dont 36 916,86 € au titre de la contrepartie nationale apportée par la Région en faveur de l’entreprise MOBIE pour son projet intitulé " Développement de l’innovation auprès des artisans IAA (industrie agroalimentaire), cosmétique et phytosanitaire de La Réunion.

- Une subvention régionale et européenne d’un montant de 333 082,22 € dont 66 616,44 € au titre de la contrepartie nationale apportée par la Région Réunion ont été attribuées en faveur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion pour le programme d’actions 2021 du CRITT - accompagnement des actions de l’écosystème régional de l’innovation.

- La commission permanente a attribué une subvention régionale et européenne d’un montant de 204 905,08 € dont 22 767,23 € au titre de la contrepartie nationale apportée par la Région Réunion en faveur de la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Réunion (CCIR) relative au projet " Programme d’actions 2021 du CRITT.

- Une subvention de 808 444,27 € a été attribuée en faveur du CIRAD pour ses programmes de recherche agronomique 2021, instruits au titre de la fiche action TO 16.2.1. " Mise au point de nouveaux produits, pratiques, procédés dans le secteur de l’agriculture et expérimentation agronomique " du PDRR FEADER 2014-2020.

Aide aux entreprises

- Les conseillers de la commission permanente ont attribué une subvention régionale de 40 360 € en faveur de l’entreprise SAS Fourmize pour le recrutement d’un " Volontaire International en Entreprise " (V.I.E) à Madagascar. Le recours à ce dispositif permet à l’entreprise de confier une mission de pérennisation et de développement de ses activités commerciales sur le marché malgache.

- Les élus de la commission permanente ont octroyé une subvention régionale et européenne d’un montant total de 79 764,00 € dont 15 952,80 € au titre de la contrepartie nationale de la Région en faveur de :

- la SAS URBANSUN INSTALLATION

- la SARL LEU PITON GLACÉ

- La commission permanente a attribué une subvention régionale et européenne d’un montant total de 325 383,42 € dont 65 076,68 € au titre de la contrepartie nationale de la Région en faveur de :

- la SARL DAK INDUSTRIES ,

- la SAS NID

- la SARL MÉTALLERIE DU NORD

- Les élus de la commission permanente ont octroyé une subvention régionale et européenne d’un montant de 29 014,75 € dont 5 802,95 € au titre de la contrepartie nationale de la Région, en faveur de la SARL TOMATT.

- La commission permanente a octroyé une subvention régionale et européenne d’un montant de 41 049,91 € dont 8 209,98 € au titre de la contrepartie nationale de la Région en faveur de la SARL WOPÉ.

- La commission permanente a approuvé la demande de modification de la fiche action 19.2.1.4. " Organisation de la mise en marché des produits ruraux " du PO FEADER 2014-2020, émanant de l’Autorité de Gestion du FEADER (Conseil départemental).

La modification concerne le statut du demandeur (bénéficiaire final). Elle a pour objet de rendre tous types d’entreprises coopératives éligibles à la fiche action. Cette modification consiste à dynamiser la fiche action en vigueur en l’ouvrant à un public plus élargi.

Aide au Tourisme

- La commission permanente a octroyé une subvention de 222 500 € en faveur de l’Office de Tourisme Intercommunal du Nord de La Réunion pour la mise en oeuvre de son programme d’actions et d’investissements, et le financement de ses charges de fonctionnement, au titre de l’année 2021, présenté au titre des fonds propres tourisme de la Région.

- Une enveloppe de 338 117 € a été accordée à l’Office de Tourisme Intercommunal Destination Sud Réunion pour le financement de son programme d’actions et d’investissements ainsi que pour le financement de ses charges de fonctionnement, au titre de l’année 2021, présentée au titre des fonds propres tourisme de la Région.

- L’attribution d’une subvention européenne d’un montant de 6 809 998,10 € a été accordée à l’association " ILE DE LA REUNION TOURISME " (IRT) pour la réalisation de son programme d’actions 2021.

• Pour le développement humain

L’éducation et la formation

- Les conseillers régionaux ont approuvé le projet de convention de partenariat relative à la reconnaissance aux grades universitaires des formations menant aux diplômes d’infirmier, d’infirmieranesthésiste dispensées au Centre Hospitalier Universitaire de La Réunion et de la formation menant au diplôme d’ergothérapeute dispensée par l’Association Saint-François d’Assise.

Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la compétence de la Région en matière de formations sanitaires et sociales ainsi que de la réforme des formations du secteur sanitaire visant à leur intégration dans le système européen Licence Master Doctorat (LMD) initiée depuis 2010.

Logement

- Une subvention d’un montant de 20 000 € a été attribué en faveur de l’Agence Départementale du Logement (ADIL) au titre de l’année 2021 afin notamment de soutenir cette association dans ses activités. Cette participation est au même niveau que celle octroyée l’année précédente pour le même objet.