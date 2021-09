Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 8 minutes

Une table ronde a eu lieu ce mercredi 15 septembre 2021 à l'hôtel de la Préfecture, à l'occasion de la visite sur l'île de Madame Babette de Rozières, cheffe de cuisine et fondatrice du Salon de la Gastronomie des outre-mer. Cette table ronde a réuni Madame Anne Anne Chane-Kaye-Bone Tavel, conseillère Régionale, déléguée à la valorisation du patrimoine touristique et culturel, ainsi que des représentants du monde de l'hôtellerie et de la restauration à La Réunion. Selon Babette de Rozières cette initiative du ministre des outre-mer vise à promouvoir les patrimoines culinaires des outre-mer, "avec l'objectif de promouvoir toutes ses saveurs".

