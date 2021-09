Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est devant plus de 300 personnes, que s'est tenue ce mercredi 22 septembre au MOCA le forum de la confiance Inter-Réseaux Saint-Denis 3. Des ateliers d'échanges autour du thème de l'éducation et plus particulièrement l'éducation prioritaire, autour des nouvelles méthodologies d'enseignement ont rythmé la matinée (Photo Région Réunion)

