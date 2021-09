Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Les membres du Conseil de Surveillance du CHU de La Réunion ont élu, ce mercredi 29 septembre 2021, la nouvelle Présidente de son Conseil de surveillance pour les cinq prochaines années. Cette instance "supervise la stratégie déployée dans le développement du CHU et exerce un contrôle permanent sur la gestion globale de l'établissement. Il est également consulté sur la politique d'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, sur les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, le règlement intérieur ainsi que sur les acquisitions-cessions" note le CHU (Photo CHU)

Les membres du Conseil de Surveillance du CHU de La Réunion ont élu, ce mercredi 29 septembre 2021, la nouvelle Présidente de son Conseil de surveillance pour les cinq prochaines années. Cette instance "supervise la stratégie déployée dans le développement du CHU et exerce un contrôle permanent sur la gestion globale de l'établissement. Il est également consulté sur la politique d'amélioration de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques, sur les conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, le règlement intérieur ainsi que sur les acquisitions-cessions" note le CHU (Photo CHU)