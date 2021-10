Le son du maloya a résonné au Stella Matutina du 30 septembre au 2 octobre 2021 au Musée Stella Matutina. En effet, le site avait accueilli le " Village Maloya ", pour commémorer le 12ème anniversaire du classement du Maloya au Patrimoine culturel immatériel de l'Humanité. A l'occasion de son inauguration, le 30 septembre, la présidente de Région Huguette Bello s'était rendue sur place. (Photos : Conseil régional)

De nombreuses animations autour du maloya et de son histoire étaient à découvrir les 30 septembre et 1er octobre derniers. Le samedi 2 octobre, une grande journée maloya était organisée avec des expositions sur l’histoire du maloya, des ateliers, des spectacles.

A l’occasion de l’inauguration, Huguette Bello a remis un Kayamb aux 27 classes présentes. S’en est suivi un tour des différents stands dans les jardins du musée.

" Le Maloya est l’âme de La Réunion. Cette reconnaissance mondiale d’un pan de notre culture réunionnaise nous offre l’opportunité de mettre davantage en valeur notre histoire. Le Maloya, le Moringue, la cuisine, les savoir-faire traditionnels et les croyances fondent notre identité réunionnaise. N’oublions pas le rôle du Maloya dans l’histoire de notre peuplement, de nos luttes sociales, culturelles et identitaires. N’oublions pas surtout toutes celles et ceux qui se sont battus pour que cette flamme ne s’éteigne pas. Cette nouvelle édition du Village Maloya représente un moment fort et important de notre histoire. C’est l’occasion de rendre hommage à tous nos Zarboutans disparus, à nos mémoires du Maloya et valoriser et transmettre cette histoire au plus grand nombre. Il faut que l’on se souvienne de ceux qui ont fait vivre cet art ", a souligné la présidente de Région.

