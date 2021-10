Ce mercredi 29 septembre 2021, à l'Hôtel de Région, s'est déroulé le lancement de l'atelier international d'urbanisme sur l'adaptation des territoires insulaires face au changement climatique. Etendu sur une durée de 15 jours, il vise à étudier la réflexion autour de ces territoires et de leur adaptation au changement climatique à partir des terres réunionnaises. Nous publions ici le communiqué du Conseil régional. (Photo : Conseil régional)

Étaient présents, Karine NABENESA, 4ème Vice-Présidente de la Région Réunion, les Conseillers Régionaux Maya CESARI, Jean-Pierre CHABRIAT, Christian ANNETTE, Jean-Bernard MARATCHIA, Jean-François NATIVEL, Vice-Président du Conseil Départemental de La Réunion et Pierre-André PÉRISSOL Président des Ateliers Internationaux de Maîtrise d’œuvre Urbaine, Maire de Moulins, Ancien Ministre (en visio-conférence).

15 professionnels et experts bénévoles venant de divers horizons vont travailler, en étroite collaboration avec les partenaires locaux, pour proposer des stratégies illustrées et déclinées à plusieurs échelles. Le vendredi 8 octobre, ces initiatives seront présentées à un Jury international et de l’océan Indien, qui exposeront ces propositions à l’échelle de l’océan Indien.

" Assurément, vos regards d’experts extérieurs alliés à notre expertise et nos expériences locales seront à l’heure du bilan riches d’enseignements. Nous sommes ici pour parler du changement climatique mais surtout de la feuille de route que nous allons produire ensemble pour limiter les effets de ces changements dans l’océan Indien. De part leur insularité, nos îles et archipels partagent des enjeux spécifiques comme notamment : la vulnérabilité économique, la transition énergétique et la préservation de la biodiversité. Le changement climatique fait peser sur la population et nos écosystèmes de grandes menaces.

Face à ces défis, il est important que nous prenions le temps de la réflexion. L’adaptation au changement climatique de notre territoire est un enjeu majeur pour notre majorité régionale. L’ensemble de ces travaux a vocation à nourrir nos réflexions et éclairer nos choix. La Réunion s’apprête à vivre un tournant. Ce changement nous impose de repenser collectivement nos liens avec nos voisins pour y assurer notre sécurité alimentaire. Nous avons l’obligation d’innover dans tous les domaines, notamment aux modes de constructions adaptés au changement climatique. Les défis qui attendent nos territoires insulaires sont nombreux, nous souhaitons que les travaux de ces ateliers préfigurent un mode de collaboration unique" déclare Karine NABENESA, vice-présidente de la Région Réunion.