L'ouverture du viaduc retardée en raison des accropodes défaillants

2,5 km sont toujours à réaliser entre la Grande Chaloupe et La Possession. "A l'issue de cette visite de chantier, nous visualisons un peu mieux l'ampleur et la complexité des travaux réalisés. Cet ouvrage est remarquable. Mais nous remarquons également toutes les difficultés de ce chantier et ce qu'il reste à faire. L'aspect financier est au coeur de nos préoccupations. Nous devons faire face à un problème de malfaçon et de mauvaise pose. Le groupement a engagé ces travaux importants. 775 acropodes doivent être posées à nouveau. Sur 23.000, 775 doivent être reposées, et donc 2.000 doivent être déplacées" annonce Huguette Bello. Les travaux sont à la charge du groupement.

L'ouverture du viaduc est donc retardée. La présidente de Région espère qu'une ouverture sera possible au mois de juillet 2022