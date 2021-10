Le projet de création d'une voie réservée aux transports en commun (VRTC) sur la RN2 à Sainte-Marie de la Région Réunion a été retenu parmi les 162 lauréats de l'appel à projets "Transports collectifs en site propre et Pôles d'échanges multimodaux", et bénéficiera d'une subvention à hauteur de 2,48 millions d'euros. Nous publions le communiqué ci-dessous (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

En tant que chef de file de l’intermodalité à La Réunion, la collectivité régionale est investie dans une politique de développement des transports en commun construite avec l’ensemble des partenaires et institutionnels, afin de développer des alternatives au tout-automobile.

C’est dans ce cadre que la collectivité a répondu à l’appel à projets "Transports collectifs en site propre et Pôles d’échanges multimodaux" lancé par le Ministre en charge des transports en décembre 2020, qui vise à soutenir financièrement le développement des transports collectifs en site propre élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité.

L’aide de l’État au titre de cet appel à projets porte sur le volet infrastructures. L’enveloppe totale d’aides prévue initialement s’élevait à 450 M€. Le Premier ministre a souhaité que ce montant soit doublé afin de soutenir l’investissement des collectivités territoriales dans un secteur durement éprouvé par la pandémie. L’enveloppe atteint donc 900 millions d'euros au total.

Le projet de VRTC de la collectivité régionale présenté à l’AAP porte sur l’aménagement de la Bande d’arrêt d’urgence (BAU) en faveur des transports en commun le long de la RN2 entre la Ravine des Chèvres et Duparc. Cette voie s’inscrit dans l’objectif de développement de l’attractivité des transports en commun à court terme, en application du Schéma Régional des Infrastructures et des Transports, en améliorant la régularité et la vitesse commerciale du réseau Car Jaune, principalement le matin où les congestions sont les plus marquées. D’un coût estimé de 17,88 millions d'euros HT, il sera financé par la Région, l’État et le FEDER, l’Europe étant le principal financeur.

Au-delà du montant de la subvention, la Présidente de la Région Réunion se félicite de cette distinction qui constitue un encouragement à la politique en faveur du développement des transports en commun et modes doux.