Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 heures

La Commission permanente du conseil régional s'est tenue ce vendredi 8 octobre 2021 sous la présidence de Huguette Bello, Présidente du Conseil Régional. Les conseillers régionaux ont examiné et voté une vingtaine de rapports sur lesquels s'étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles dans les domaines de la Cohésion sociale et solidarité, du Développement économique et innovation, du Développement humain, des Transports, déplacement et travaux, de l'Aménagement, développement durable et transition écologique... Nous publions ci-dessous le communiqué du conseil régional

