La présidente de Région Huguette Bello a assisté le jeudi 7 octobre 2021 à la pose de la première pierre de la nouvelle aérogare ouest de l'aéroport Roland Garros. Symboliquement, cette pose s'est muée en opération de plantation d'un premier arbre. En effet, cette nouvelle aérogare sera un ouvrage respectueux de l'environnement avec un système de ventilation naturelle totalement innovant. Le coût total des opérations s'élève à 65 millions d'euros. Plus de 1500 emplois directs et indirects seront générés. (Photo : Aéroport Roland Garros)

" C’est un moment important. C’est un enjeu économique pour La Réunion. Notre île a connu un développement considérable, qui est le fruit d’une ouverture du monde.

Les flux aériens vont de nouveau s’intensifier et notre aéroport doit pouvoir accueillir les passagers et des marchandises dans les meilleures conditions. Je tiens à saluer la qualité architecturale de cette nouvelle aérogare, qui prend en compte nos spécificités et la tropicalité de notre île ", a souligne la présidente de Région dans son intervention.