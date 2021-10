Ce vendredi 15 octobre 2021 s'est tenu le premier comité régional pour l'innovation (le CRI) présidé par la présidente du Conseil régional Huguette Bello, avec la conseillère régionale déléguée à l'innovation et à la croissance bleue, Maya Cesari. Nous publions ici le communiqué du Conseil régional. (Photos : Conseil régional)

Avec eux, le vice-président départemental délégué à l’Insertion par l'économie sociale et solidaire et les filières innovantes, Rémy Lagourgue, Fabrice Vandomel, représentant du Secrétaire Générale aux Affaires Régionales, Abel Hiol, Délégué Régional Académique à la Recherche et à l’Innovation, en plus de la participation des représentants des EPCI.

Le Comité Régional pour l’Innovation (CRI) est l’organe de développement et de déclinaison des politiques de soutien à l’innovation, associant des représentants du monde économique et social, de la recherche et de la formation, des institutions et des personnes qualifiées de La Réunion. Le CRI joue également un rôle fondamental dans la mise en œuvre de la Stratégie Réunionnaise de Spécialisation Intelligente (S3) qui a pour objectif de développer un plan d’actions à moyen terme pour décliner des solutions à forte valeur ajoutée en associant programmes scientifiques et acteurs économiques, en passant d’une politique basée sur la seule compensation des défaillances de marché à une politique économique créatrice de facteur de succès et de compétitivité durable.

Les principales missions du CRI sont les suivantes :

- assurer avec l’appui de Nexa et des chefs de file thématiques, la mise en œuvre de la S3,

- renforcer la cohésion et les échanges au sein de l’écosystème,

- coordonner les interventions,

- suivre les actions engagées.

" L’innovation est une priorité fondamentale que la nouvelle mandature a souhaité mettre en avant. Nous devons impulser une dynamique nouvelle favorable au développement de l’innovation. Notre île doit se doter d’une politique de soutien pour accroître notre système de recherche à des fins de développement économique. Innover, c’est gagner en compétitivité et conquérir des parts de marché au niveau international " déclare Huguette Bello, Présidente du Conseil Régional.

Lors de ce premier CRI et compte-tenu de l’installation d’une nouvelle majorité régionale, le COPIL a procédé au renouvellement de la Présidence du CRI. La Conseillère Régionale déléguée à l’innovation et à la croissance bleue, Maya Cesari a été désignée Présidente du Comité en lieu et place du Président sortant Philippe Jean-Pierre.

" Pour répondre aux défis actuels, il faut résoudre et relever les défis de la transition territoriale. Le projet de la mandature porte sur une innovation responsable, au niveau de l’éthique, de la durabilité environnementale, de la pertinence sociale et sociétale. Avec l’ensemble de nos partenaires, nous partageons cette volonté de faire évoluer le territoire et innover" déclare Maya Césari, Conseillère Régionale déléguée à l’innovation et à la croissance bleue.

Le COPIL travaille à une nécessaire actualisation de la S3, pour que la Stratégie Réunionnaise de Spécialisation Intelligente s’inscrive en cohérence avec les orientations de la nouvelle mandature et qu’elle devienne une stratégie adoptée et portée par la Région Réunion au service de l’ensemble des acteurs du territoire.

De plus, pour ce premier COPIL, les membres permanents que sont la Région, le Département et l’État ont invité les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à participer avec le souhait que ces acteurs publics soient dorénavant parties prenantes du comité de pilotage.

Les EPCI constituent des acteurs importants de la concrétisation de la politique d’innovation sur le territoire et leur participation active est nécessaire pour viser le rééquilibrage des territoires souhaité par le Conseil Régional. Les EPCI pourraient ainsi jouer un rôle plus important dans la mise en œuvre de l’action du CRI en y devenant des membres actifs.