Publié le Dimanche 17 Octobre à 16H05 / Actualisé il y a 43 minutes

Jean-Bernard Maratchia, conseiller régional, délégué à l'agriculture, s'est rendu ce vendredi 8 octobre 2021 dans les Hauts de Saint-Paul pour l'inauguration des voies d'exploitation de Bras-Mort et de Furcy. La Région Réunion accompagne ce type de réalisation, à travers son programme d'Aménagement des Hauts et le co-financement des programmes FEDER ou FEADER. Les chemins de " Bras-Mort " et " Furcy " contribuent au désenclavement des hauts et offrent aux agriculteurs et aux riverains une voie praticable en tout temps. Nous publions ici le communiqué du Conseil régional. (Photos : Conseil régional)

